Депутаты Рийгикогу от правящих партий уверяют, что разлада в коалиции нет

Депутатов Рийгикогу ждет бессонная ночь - на Тоомпеа обсуждают скандальный пакет поправок по изменению налоговой системы и не только. Заседание может затянуться до утра, передает "Актуальная камера".

Народным избранникам предстоит рассмотреть 24 законопроекта. Среди них и скандальный пакет поправок по изменению налоговой системы: к примеру, введение налога на сладкие напитки или налога на упаковку, а также ратификация договора по железной дороге Rail Baltica.

В одной из коалиционных партий - Союзе Отечества и Республики - заявили, что грядущими налоговыми изменениями недовольны и перед вторым чтением законопроекта намерены внести серьезные поправки.

По словам представителей парламентской оппозиции, намеченные законопроекты негативно скажутся на экономике, а учитывая, что их рассмотрение происходит в столь короткие сроки, то у депутатов просто не остается времени для дебатов по существу.

"Почему мы как бы кардинально не согласны? Потому что опять эти законопроекты принимаются в ускоренном порядке. Как я уже говорил, такое большое количество законопроектов принимается в течении нескольких недель, что тоже противоречит нормальным законотворческим традициям и правилам", - сказал член финансовой комиссии Рийгикогу, реформист Денис Бородич.

"Их не обсуждают разом, проводится обсуждение одного закона, заканчивается каким-то решением, после этого обсуждается следующее, по этому принципу парламент работает всегда", - не согласен с Бородичем председатель финансовой комиссии Рийгикогу, центрист Михаил Стальнухин.

Депутаты входящих в правящую коалицию партий подтвердили, что раздора между ними нет

Репортер "АК" Николай Лощин спросил зампредседателя "Союза Отечества и Республики" Викторию Ладынскую и члена правления Социал-демократической партии Ивари Падара, нет ли разногласий в правящей коалиции.

Как отечественники намерены вести себя на голосовании в первом чтении законопроектов, которые коснутся налоговой сферы и что будет потом?

Виктория Ладынская: Сегодня мы уже объявили о нашем решении и новый руководитель нашей партии ( Хелир-Валдор Сеэдер - ред.) сообщил, что первое чтение пройдет так, как мы и договорились на уровне коалиции, то есть налоговый пакет проходит и дальше. А между первым и вторым чтением мы готовы снова заняться доработкой налоговых предложений для того, чтобы довести нынешний пакет до того уровня, который устроил бы и коалиционных партнеров, и тех предпринимателей, которые сегодня возмущаются содержанием этого пакета.

Как в коалиции относятся к такому демаршу отечественников?

Ивари Падар: Самое главное, чтобы мы были готовы принять эти законы до 1 июля. И если сейчас будет дополнительное обсуждение, то мы рассматриваем это, как на нормальный процесс. У IRL сейчас новый председатель, и обычно так и бывает, что новые председатели хотят рассмотреть то, что сейчас в работе. Самое главное — принять законы до 1 июля.

Виктория, вы открываете ящик Пандоры - коалиционное соглашение больше не действует? Так и до развала коалиции недалеко.

Виктория Ладынская: Наше отношение к коалиции по-прежнему стабильное. И сейчас речь идет о решениях, поправки к которым можно еще внести. Коалиционные партнеры отреагировали скорее положительно, чем отрицательно. Завтра пройдут встречи, где будут обсуждаться четыре пункта, которые касаются налогового пакета и пункт о совместной декларации. Эти пункты для нас важны и принципиальны, и мы надеемся, что найдем поддержку со стороны коалиционных партнеров.

На ваш взгляд, насколько коалиция близка к развалу?

Ивари Падар: Я уверен, что те изменения и вопросы, которыми мы будем заниматься, не приведут к развалу коалиции. Все участники коалиции хотят, чтобы она еще долго работала.

Могут ли быть какие-то сюрпризы при ратификации договора о проекте Rail Baltica?

Виктория Ладынская: Нет, на данный момент сюрпризов в этой сфере мы не предполагали.

Как будут голосовать соцдемы по этому вопросу?

Ивари Падар: Мы едины в этом вопросе. Я верю, что примерно 80% членов парламента это проект поддержат.