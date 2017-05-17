Двое геев из Чечни получили убежище в Литве

Двое жителей Чечни, которые были вынуждены покинуть республику после преследований из-за своей гомосексуальности, получили убежище в Литве. Об этом заявил глава литовского МИДа Линас Линкявичюс.

"Могу подтвердить, что мы выдали визы двум приехавшим из Чечни, которые подверглись преследованиям из-за сексуальной ориентации", - сказал министр, слова которого в среду, 17 мая, приводит Би-би-си.

Министр отметил, что его страна стала одной из первых в Европе, которая приняла геев, преследуемых в Чечне. По его словам, Литва согласовывает свои действия с другими странами, которые также готовы придти на помощь.

"Мы последовательно поднимали эти вопросы и в формате ЕС, и в парламентских структурах Совета Европы - относительно возможности помочь и, если нужно, предоставить убежище", - сказал Линкявичюс.

Тема преследования гомосексуалов в Чечне обсуждается в Европе с апреля. Европейские политики осудили чеченское руководство и потребовали соблюдение прав человека.

В начале мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным попросила его оказать влияние для того, чтобы добиться соблюдения прав гомосексуалов в Чечне.