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ЕС намерен до 2030 года сократить вдвое объемы выбрасываемых продуктов питания ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония
Екатерина Минькова

Жители Европейского союза тоннами выкидывают пригодные в пищу продукты питания. Проблемой заинтересовались в Брюсселе и пришли к выводу, что объемы еды, которая отправляется в мусорные баки, следует сократить вдвое. Времени на это - до 2030 года. В ЕС намерены и упростить процесс пожертвования продуктов питания. Как планы европейских чиновников затронут Эстонию, разбиралась "Актуальная камера".

На одного жителя Эстонии в год приходится 54 килограмма выбрасываемых продуктов питания. Из них одну треть или 20 килограммов можно было бы использовать в пищу, но они по той или иной причине попадают мусорные баки. По статистике, в этом вопросе жители Эстонии еще вполне бережливые. К 2025 году евродепутаты планируют сократить объем выбрасываемых продуктов в странах-членах ЕС на 30% и к 2030-му - на 50%, а также упростить для предприятий процесс пожертвования продуктовых товаров.

"Перед нами два важных препятствия - это требования к гигиене отдаваемых на благотворительность продуктов, например, по отношению к товару, сроки годности которого уже вышел или к продукту, на котором написано "использовать до". Кроме того, налоги, которые усложняют для фирм процесс пожертвований", - пояснил старший эксперт Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды Харри Моора .

Для предприятий подготовка товаров и документации для Продуктового банка является дополнительной нагрузкой.

"Для эстонских продуктовых магазинов найти персонал непросто, и поэтому если от них требуется сделать что-нибудь дополнительно, то это затруднительно. Поэтому наше государство, по примеру других стран Европы, могло бы пойти на налоговые уступки предприятиям, которые отдают продукты питания на пожертвование, чтобы они могли получать обратно подоходный или может даже налог с оборота", - считает исполнительный директор Продуктового банка Эстонии Пийт Бурфейн.

Далеко не все покупатели понимают разницу между "годен до" или "использовать до".

"Когда человек смотрит на маркировку "использовать до" и видет, что срок прошел, то сразу выкидывает продукт в мусор. На самом деле, так делать нельзя, потому что многие продукты можно есть и после указанной даты на упаковке", - добавил Моора.

К таким продуктам, например, относятся крупы или соль. Человек, считают эксперты, в первую очередь, должен сам задуматься об экономии и правильном использовании купленных продуктов.

Редактор: Надежда Берсенёва



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