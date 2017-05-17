IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции

Сибул сказал на обсуждении проектов законов о налогах на заседании Рийгикогу в среду, что ряд изменений опирается на заключенное осенью коалиционное соглашение, передает вечером в среду, 17 мая, Балтийская служба новостей.

"Среди этих изменений есть входящие в программу IRL, но есть и те, которые не соответствуют нашим позициям и мировоззрению. Мы были согласны заплатить эту цену, чтобы осуществить решения, поддерживающие свободную и богатую Эстонию", - сказал Сибул и добавил,что в качестве этих решений имеет в виду прежде всего пособие на третьего ребенка в семье и повышение необлагаемого налогом минимума до 500 евро.

По словам Сибула, в программе IRL была отмечена проблема чрезмерного потребления сахара в Эстонии.

"Вторая проблема — вывод прибыли фирм в качестве кредитов вместо выплаты дивидендов. Это могло бы быть разумным поведением для прибыльного предприятия, если оно не инвестирует. Мы уверены, что решения, с которыми мы сейчас имеем дело, разработаны, опираясь на самые лучшие знания. Но это не значит, что речь идет об окончательных решениях, которые нельзя улучшить", - сказал Сибул.

Он добавил, что так же дело обстоит и с другими касающимися изменений в налогах законопроектами.

"Сегодня начинаются, а не заканчиваются парламентские дебаты. Мы — в комиссии и в качестве партии — намерены встретиться с представителями предпринимателей, партнерами по коалиции и друг с другом, чтобы обсудить эти темы", - сказал Сибул.

"Тем не менее, я скажу, что коалиция не совершает общественное преступление, как иногда утверждают или может показаться. В будущем мы будем рассматривать бюджет в более долгосрочной перспективе, чем сейчас. А за счет дефицита бюджета будет создана возможность при необходимости совершать дополнительные инвестиции. Инвестиции в государственную оборону, широкополосную сеть, шоссе, железнодорожное движение и прочие важные объекты", - сказал Сибул.