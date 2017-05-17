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Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу ({{commentsTotal}})

Наставник
Наставник "Сервити" Калмер Мустинг привел свою команду к очередному титулу. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Команда "Пылва Сервити" в 12-й раз в своей истории выиграла чемпионат Эстонии по гандболу среди мужчин.

В финальной серии плей-офф пылвасцы со счетом 3:1 обыграли соперников из "Кехра".

Ставший последним матч финального противостояния между командами состоялся вечером в среду, 17 мая, в Кехра и завершился со счетом 26:18 в пользу гостей.

До этого сезона "Кехра" и "Сервити" выигрывали чемпионат Эстонии по 11 раз.

Редактор: Сергей Михайлов



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