Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу

Команда "Пылва Сервити" в 12-й раз в своей истории выиграла чемпионат Эстонии по гандболу среди мужчин.

В финальной серии плей-офф пылвасцы со счетом 3:1 обыграли соперников из "Кехра".

Ставший последним матч финального противостояния между командами состоялся вечером в среду, 17 мая, в Кехра и завершился со счетом 26:18 в пользу гостей.

До этого сезона "Кехра" и "Сервити" выигрывали чемпионат Эстонии по 11 раз.