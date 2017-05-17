Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу ({{commentsTotal}})
Команда "Пылва Сервити" в 12-й раз в своей истории выиграла чемпионат Эстонии по гандболу среди мужчин.
В финальной серии плей-офф пылвасцы со счетом 3:1 обыграли соперников из "Кехра".
Ставший последним матч финального противостояния между командами состоялся вечером в среду, 17 мая, в Кехра и завершился со счетом 26:18 в пользу гостей.
До этого сезона "Кехра" и "Сервити" выигрывали чемпионат Эстонии по 11 раз.
Редактор: Сергей Михайлов