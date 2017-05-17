Стоимость аренды квартиры в столичном Доме учителей составит 5,21 евро за квадратный метр

В строящемся в столичном районе Ласнамяэ Доме учителей будет 40 однокомнатных квартир площадью от 24 до 36,5 кв.м. и 35 двухкомнатных площадью от 38,7 до 50,7 кв.м.

Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба управы Ласнамяэ, отметив, что стоимость аренды составит 5,21 евро за квадратный метр площади в месяц.

По данным городских властей, речь идет об энергосберегающей постройке, например на доме будет установлено 135 солнечных панелей, которые помогут значительно снизить затраты на теплоэнергию.

За однокомнатную квартиру площадью 36,5 кв.м. арендная плата составит 190 евро, к чему надо добавить еще накладные расходы в 25 евро, двухкомнатная квартира в 50 кв.м. обойдется примерно в 310 евро в месяц.

Дом учителей по адресу Ууслинна 3а предназначен для учителей школ и детских садов.

Дом учителей строится в соответствии со второй Таллиннской программой строительства муниципального жилья. Дом спроектировала фирма AS Sweco Projekt, в разработку проекта были вовлечены также и специалисты строительного факультета ТТУ. Строительные работы осуществляет фирма Ramm Ehituse OÜ ja Mitt & Perlebach OÜ.

Общая стоимость проекта – 5,4 миллиона евро.