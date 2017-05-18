Заседание Рийгикогу продолжалось 17 часов

До половины седьмого утра продлилось начавшееся в среду днем заседание Рийгикогу. Ночью в знак протеста большой зал парламента покинули депутаты из Партии реформ.

Незадолго до полуночи Рийгикогу успел в первом чтении рассмотреть поправки к законам о подоходном налоге, о налоге с оборота и о дорожном движении, передали утренние новости ETV+. Первое чтение прошли также вызвавшие немало споров и законопроекты о налогах на сладости. Новый председатель Союза Отечества и Res Publica Хелир-Вальдор Сеэдер заявил, что оба соответствующих проекта необходимо пересмотреть.

Всего депутаты рассмотрели 24 законопроекта. Из них большую часть (19) – в первом чтении. По оценке оппозиции, многие из рассматриваемых законодательных инициатив негативно скажутся на экономике страны.