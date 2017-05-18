В Маарду грузовик задел три машины, наехал на столб и врезался в дерево ({{commentsTotal}})
В среду в Маарду из-за проблем со здоровьем водителя грузовик съехал с дороги, задел припаркованные автомобили, наехал на столб и врезался в дерево.
ДТП произошло в 10:10 на Старонарвском шоссе. По предварительным данным, у 48-летнего водителя грузовика возникли проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль съехал на газон с правой стороны, въехал в ограду, задел припаркованные автомобили Kia Ceed, Volvo S60, Toyota Verso и ATV. После этого грузовик отклонился налево, наехал на столб и врезался в дерево.
Водителя доставили в Ида-Таллиннскую больницу.
Редактор: Ирина Киреева