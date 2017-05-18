Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования возможного вмешательства России в недавнюю президентскую предвыборную кампанию в США.

Как сообщили в ведомстве, на эту должность назначен Роберт Мюллер, возглавлявший Федеральное бюро расследований США с 2001 по 2013 год, передает Би-Би-Си.

Как пояснил заместитель генпрокурора США Род Розенстайн, был необходим независимый эксперт со стороны, чтобы надзирать за расследованием.

Требования назначить специального прокурора для расследования возможных связей команды Трампа с Россией прозвучали после того, как 10 мая президент США уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

Коми вел расследование связей экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна с Россией. Согласно заявлению Белого дома, Трамп, принимая решение об увольнении Коми, основывался на рекомендациях генерального прокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна.

Оппозиция раскритиковала решение президента, обвинив его в попытке повлиять на расследование связей кампании Трампа с Россией, которым руководил Коми.

Дональд Трамп стал вторым в истории США главнокомандующим, уволившим своего директора ФБР. В 1993 году тогдашний президент США Билл Клинтон отправил в отставку директора ФБР Уильяма Сешнса.