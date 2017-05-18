Суд вынесет решение по апелляциям дела об убийстве пярнуского таксиста

Пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста Лембита Уйбо требуют в окружном суде прокурор и родственники погибшего. Таллиннский окружной суд в четверг вынесет решение по апелляционным жалобам, передали теленовости ETV+.

В марте Пярнуский уездный суд признал братьев Хийенурмов виновными в убийстве с целью ограбления и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Это решение обжаловали все стороны процесса.

Если прокурор и представители жертвы требуют для подсудимых пожизненного заключения, то защита братьев настаивает на смягчении приговора.

Жестокое убийство было совершено в январе 2016 года с целью ограбления. Братья – 21-летний Филип-Артур и 19-летний Беньямин – нанесли 65-летнему таксисту не менее 95 ударов ножом и угнали его автомобиль.