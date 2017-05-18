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США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы ({{commentsTotal}})

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Иллюстративная фотография. Автор: Creative Commons
За рубежом
За рубежом

США и ЕС отказались от идеи распространить запрет на перевоз в ручной клади планшетов и ноутбуков на авиарейсы из Европы в США.

Такое решение было принято экспертами и представителями властей США и ЕС в ходе четырехчасовой встречи в Брюсселе, передает Би-Би-Си. В заявлении по итогам встречи говорится, что рассматривается ряд других мер для обеспечения безопасности полетов, однако не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Ранее власти США заявили о возможности введения запрета на перевоз планшетов и компьютеров в ручной клади на авиарейсах, следующих из европейских стран. В конце марта такой запрет был введен Вашингтоном на авиарейсах, следующих из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Ограничения США коснулись авиарейсов из восьми стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые Вашингтон рассматривает как потенциальный источник террорисической угрозы: Турции, Марокко, Иордании, Египта, ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии и Кувейта.

Новые требования коснулись и пассажиров, следующих в США транзитом через эти аэропорты, независимо от того, в какой стране находилась исходная точка их маршрута.

Аналогичный запрет, ввведенный Великобританией, распространяется на прямые рейсы из шести стран - Египта, Турции, Иордании, Саудовской Аравии, Туниса и Ливана.

Он касается любых устройств, включая смартфоны, крупнее 16 см в длину, 9,3 см в ширину и полутора сантиметров в высоту. Большинство смартфонов укладываются в этим параметры.

Власти США и Великобритании объяснили необходимость введения запрета появлением информации о попытках экстремистов замаскировать взрывные устройства в ноутбуках, планшетах, камерах, DVD-плейерах и электронных игровых устройствах.

Редактор: Ирина Киреева

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