На улице Ярвевана с утра в четверг было нарушено дорожное движение ({{commentsTotal}})
В Таллинне на улице Ярвевана в направлении Юлемисте из-за аварии утром в четверг было нарушено движение.
За небольшой промежуток времени приблизительно за 100 метров от съезда на Тартуское шоссе произошло два ДТП, поэтому из четырех рядов открыт только один.
Движение регулируют сотрудники полиции.
Полиция просит водителей по возможности выбрать другой маршрут.
Одно ДТП связано со страховым случаем, второе произошло из-за лопнувшей шины – автомобиль съехал с дороги, водителя госпитализировали.
Редактор: Ирина Киреева