Канада готова ввести санкции против России по аналогии с "актом Магнитского"

Правительство Канады готово поддержать законопроект о санкциях против российских представителей за нарушение прав человека.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время выступления в парламенте страны, сообщила в четверг служба новостей "Радио 4".

Проект упомянутого закона был подготовлен оппозицией и аналогичен т. н. "акту Магнитского", принятому в США.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо заявлял, что власти страны готовы работать с союзниками для усиления санкций в отношении России и поддержать новые меры, которые могут предложить США.

"Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. Назван по имени скончавшегося в тюрьме Сергея Магнитского. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и блокировка финансовых активов в банках США.