Днем будет пасмурно и местами дождь

Слыша об очередных тратах на поддержание в достойном виде расположенного на центральной площади Таллинна Монумента Победы в Освободительной войне 1918-1920 годов, все больше приходишь к выводу, что выбранный когда-то новомодный проект оказался откровенно неудачным и нуждается в замене.