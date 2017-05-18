Днем будет пасмурно и местами дождь

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Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Самую громкую победу в карьере одержала сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт - на крупном турнире в Риме она обыграла первую ракетку мира, представительницу Германии Ангелик Кербер.
Слыша об очередных тратах на поддержание в достойном виде расположенного на центральной площади Таллинна Монумента Победы в Освободительной войне 1918-1920 годов, все больше приходишь к выводу, что выбранный когда-то новомодный проект оказался откровенно неудачным и нуждается в замене.
Пожизненного заключения для убийц пярнуского таксиста Лембита Уйбо требуют в окружном суде прокурор и родственники погибшего. Таллиннский окружной суд в четверг вынесет решение по апелляционным жалобам, передали теленовости ETV+.
Особый взгляд
Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.