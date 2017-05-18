Средний брутто-доход в 2016 году вырос до 1073 евро

В прошлом году средний доход получателей зарплаты в Эстонии продолжал расти, хотя число получателей дохода уменьшилось впервые в послекризисные годы.

По данным Департамента статистики, средний месячный доход в Эстонии в 2016 году рос теми же темпами, что и в предыдущие годы, увеличившись на 6% до 1073 евро (брутто).

По уездам средний доход в основном составил от 900 до 1200 евро. Средний доход выше 1000 евро получали работники в Харьюском, Тартуском, Хийуском и Рапласком уездах, а менее 900 — только в Ида-Вируском уезде.

Разница в среднем доходе между самоуправлениями с самым высоким и самым низким доходом была двукратной. Самый высокий средний доход получали жители волости Виймси (1500 евро), а самый низкий — жители волостей Пейпсияэр и Пийрисаар, а также города Калласе (менее 800 евро).

При этом число получателей дохода сократилось впервые с 2010 года, хотя и незначительно. В 2016 году в Эстонии получали доход немногим менее 520 000 человек, что примерно на 350 человек меньше, чем в 2015 году. Основная причина этого связана с постоянным сокращением численности молодежи (до 25 лет) в этой категории: до экономического кризиса дозод получали около 64 000 молодых людей, а в прошлом году — лишь 34 000.

Среди получателей дохода 53% были женщины, средний брутто-доход которых составил 948 евро. Для мужчин соответствующий показатель в прошлом году был 1214 евро.