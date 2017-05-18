Средняя брутто-зарплата в 2016 году выросла до 1073 евро

В прошлом году средняя зарплата в Эстонии продолжала расти, хотя число получателей дохода уменьшилось впервые в послекризисные годы.

По данным Департамента статистики, средняя месячная зарплата в Эстонии в 2016 году росла теми же темпами, что и в предыдущие годы, увеличившись на 6% до 1073 евро (брутто).

По уездам средний доход в основном составил от 900 до 1200 евро. Среднюю зарплату выше 1000 евро получали работники в Харьюском, Тартуском, Хийуском и Рапласком уездах, а менее 900 — только в Ида-Вируском уезде.

Разница в среднем доходе между самоуправлениями с самой высокой и самой низкой зарплатой была двукратной. Самую высокую среднюю зарплату получали жители волости Виймси (1500 евро), а самую низкую — жители волостей Пейпсияэр и Пийрисаар, а также города Калласе (менее 800 евро).

При этом число получателей зарплаты сократилось впервые с 2010 года, хотя и незначительно. В 2016 году в Эстонии получали зарплату немногим менее 520 000 человек, что примерно на 350 человек меньше, чем в 2015 году. Основная причина этого связана с постоянным сокращением численности молодежи (до 25 лет) в этой категории: до экономического кризиса зарплату получали около 64 000 молодых людей, а в прошлом году — лишь 34 000.

Среди получателей зарплаты 53% были женщины, средний брутто-доход которых составил 948 евро. Для мужчин соответствующий показатель в прошлом году был 1214 евро.