rus.err.ee

В Эстонии не считают нужным создание регистра детей анонимных доноров ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Creative Commons
Эстония
Эстония

В Эстонии отсутствует точная информация о детях, зачатых с помощью анонимного донорства, однако Министерство социальных дел не считает нужным создавать регистр анонимных доноров, который помог бы снизить риск непреднамеренного кровосмешения.

В Эстонии приблизительно 500 детей анонимных доноров, точное число никто не знает – ни Департамент здоровья, ни Департамент лекарственных средств, ни Институт развития здоровья, ни отвечающее за деятельность этих ведомств Министерство социальных дел, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Между тем существует опасность, что в будущем люди с одним биологическим родителем смогут создать семью, так как у них не будет возможности проверить, не являются ли они случайно сводными братом и сестрой.

По утверждению газеты, это может быть вполне вероятным, так как дети одного донора примерно одного возраста.

В ряде стран с гораздо большей численностью населения, чем в Эстонии, например, в Финляндии Великобритании, созданы соответствующие регистры.

В Исландии, где насчитывается приблизительно 332 000 жителей, для искусственного оплодотворения не используют половые клетки доноров, живущих на острове, а закупают в банке спермы Дании именно по той причине, что иначе риск непреднамеренного кровосмешения в стране с небольшой численностью населения был бы слишком велик. В стране нет соответствующего регистра, но там следят за тем, чтобы сперму одного донора не применяли для искусственного оплодотворения более чем трех женщин.

В Эстонии, где разрешено использовать сперму местных доноров, согласно закону, действующему почти 20 лет, половые клетки одного донора можно использовать при искусственном оплодотворении до шести разных женщин.

Клиник, где оказывают услугу искусственного оплодотворения, в Эстонии пять и ряд из них самостоятельно принимают доноров половых клеток. Хотя клиника должна вести точный учет своих действий, заведения не обмениваются данными между собой.

Советник отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Ингрид Отс-Вайк сказала, что возможности создания инфосистемы донорства клеток, тканей, органов и крови анализировали, но из-за отсутствия средств ее развитие было прекращено.

Она добавила, что создание государственного регистра сложно с юридической точки зрения, а число его пользователей достаточно маргинально.

Редактор: Ирина Киреева



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Средняя брутто-зарплата в 2016 году выросла до 1073 евро
Полицейский автомобиль.Полицейский автомобиль.
На улице Ярвевана с утра в четверг было нарушено дорожное движение
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы
Перерыв на ночном заседании Рийгикогу.Перерыв на ночном заседании Рийгикогу.
Заседание Рийгикогу продолжалось 17 часов
Ивари Падар и Виктория ЛадынскаяИвари Падар и Виктория Ладынская
Депутаты Рийгикогу от правящих партий уверяют, что разлада в коалиции нет
Анетт Контавейт после матча с Кербер не скрывала своих эмоций.Анетт Контавейт после матча с Кербер не скрывала своих эмоций.
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира

Самую громкую победу в карьере одержала сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт - на крупном турнире в Риме она обыграла первую ракетку мира, представительницу Германии Ангелик Кербер.

Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.Тармо Таммисте, Вячеслав Коновалов, Георгий Игнатов.
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё на учениях "Весенний шторм-2017".Министр обороны Финляндии Юсси Нийнистё на учениях "Весенний шторм-2017".
Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию
На громкий успех Контавейт мигом отреагировали и эстонские политики.На громкий успех Контавейт мигом отреагировали и эстонские политики.
Эстонские политики сходят в социальных сетях с ума от победы Контавейт
Мнение / Интервью
Родион Денисов.Родион Денисов.
Родион Денисов: Крест расточительности

Слыша об очередных тратах на поддержание в достойном виде расположенного на центральной площади Таллинна Монумента Победы в Освободительной войне 1918-1920 годов, все больше приходишь к выводу, что выбранный когда-то новомодный проект оказался откровенно неудачным и нуждается в замене.

Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд вновь подчеркнула важность сохранения санкций против России
Постановка "IDEM".Постановка "IDEM".
Виктор Сольц: "IDEM" - это звучит гордо
Яна Тоом.Яна Тоом.
Яна Тоом: магнитом голосов Таави Аас не станет, но с работой справится
ИДА-ВИРУМАА
Главное доверенное лицо работников предприятия Silmet Сергей Кокорев.Главное доверенное лицо работников предприятия Silmet Сергей Кокорев.
Доверенное лицо работников Silmet: до сих пор не известно, кто попал в списки сокращаемых
Погоня в Нарве.Погоня в Нарве.
Видео погони в Нарве за нарушителем ПДД набрало более 3 млн просмотров
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Представители Lidl и нарвские власти спорят по поводу внешнего вида будущего магазина
Иллюстративный снимок.Иллюстративный снимок.
Пропавший в Нарве в апреле Владимир найден мертвым
Обновлено: 17.05
Соревнования по намыванию золота в Ида-Вирумаа.Соревнования по намыванию золота в Ида-Вирумаа.
В Эстонском шахтном музее прошли соревнования по намыванию золота
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Суд оправдал обвиняемого в изготовлении порнографии писателя Каура Кендера
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Пропавшего на Сааремаа пожилого финна нашли через четыре дня искусанного змеями и клещами
Намеченный под строительство парка пустырь.Намеченный под строительство парка пустырь.
К 100-летию Эстонской Республики в Нарве планируют разбить парк с экзотическими деревьями
ЗА РУБЕЖОМ
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Канада готова ввести санкции против России по аналогии с "актом Магнитского"
Роберт Мюллер в 2008 году.Роберт Мюллер в 2008 году.
Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США
Акция в поддержку геев.
Двое геев из Чечни получили убежище в Литве
Эммануэль Макрон.
Президент Франции Макрон объявил состав нового правительства страны
Безвизовый режим с ЕС был одним из главных предвыборных обещаний Порошенко.
Украина и Евросоюз оформили безвизовый режим
Петицию на сайте Белого дома с просьбой смягчить приговор Челси Мэннинг подписали более ста тысяч человек.
Осужденная информатор WikiLeaks Челси Мэннинг вышла на свободу
ЭСТОНИЯ
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
В Эстонии не считают нужным создание регистра детей анонимных доноров

В Эстонии отсутствует точная информация о детях, зачатых с помощью анонимного донорства, однако Министерство социальных дел не считает нужным создавать регистр анонимных доноров, который помог бы снизить риск непреднамеренного кровосмешения.

Братья Хийенурм в суде.Братья Хийенурм в суде.
Суд вынесет решение по апелляциям дела об убийстве пярнуского таксиста
В Маарду грузовик задел три машины, наехал на столб и врезался в дерево
Арво Сарапуу.Арво Сарапуу.
Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне
Обновлено: 17.05
Таллиннский район ЛаснамяэТаллиннский район Ласнамяэ
Стоимость аренды квартиры в столичном Доме учителей составит 5,21 евро за квадратный метр
Врачи и медсестры. Иллюстративное фотоВрачи и медсестры. Иллюстративное фото
Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся
Обновлено: 17.05
Продукты питания продолжают дорожать.Продукты питания продолжают дорожать.
ЕС намерен до 2030 года сократить вдвое объемы выбрасываемых продуктов питания
ЭКОНОМИКА
Лидер парламентской фракции IRL Прийт Сибул.Лидер парламентской фракции IRL Прийт Сибул.
IRL заинтересован в продолжении обсуждения налоговых тем в коалиции
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Союз налогоплательщиков Эстонии призвал депутатов Рийгикогу отказаться от налоговых изменений
17.05
Независимая газодобывающая компания "Новатэк" увидела перспективу на рынке стран Балтии
17.05
В апреле инфляция в Эстонии была самой высокой в ЕС
17.05
Компания Transferwise сообщила о прибыли
16.05
Исследование: строительство Rail Baltica поддерживают 58% жителей Эстонии
15.05
Эстонские госкомпании хотят сделать более прозрачными Обновлено
СПОРТ
Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.Команда из Пылва выиграла чемпионский титул третий год подряд.
Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу
Обновлено: 17.05
Юргену Зоппу не хватает стабильности.Юргену Зоппу не хватает стабильности.
Юрген Зопп остался за бортом четвертьфинала в Швеции
Тренировка сборной Эстонии по волейболу.
Власти Таллинна выделят 30 000 евро на проведение волейбольных турниров
Таллиннский марафон.
В этом году на Таллиннском марафоне обновятся маршруты на всех дистанциях
Ангелик Кербер выйдет на игру в роли фаворита.
Букмекеры: Контавейт даст бой первой ракетке мира
Мария Шарапова с кубком Сюзан Ленглен после победы в финале Roland Garros в 2014 году.
Двукратной чемпионке Roland Garros Марии Шараповой отказали в приглашении на турнир
Россияне проиграли со счетом 3:5.Россияне проиграли со счетом 3:5.
Российская сборная проиграла команде США на ЧМ по хоккею
Голландец Том Дюмулен из команды Sunweb выиграл десятый этап Голландец Том Дюмулен из команды Sunweb выиграл десятый этап
Десятый этап "Джиро д'Италия" выиграл Дюмулен, Кангерт занял 22-е место
Российская сборная по хоккею на ЧМ-2017.Российская сборная по хоккею на ЧМ-2017.
Букмекеры считают сборную России фаворитом в матче с США на ЧМ по хоккею
КУЛЬТУРА
Общество Славянской культуры.Общество Славянской культуры.
На Дни славянской письменности и культуры в Таллинн приедут гости из Беларуси и России
Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.Аукционный дом Sotheby's в Нью-Йорке.
Картина Казимира Малевича продана в Нью-Йорке за 21,2 млн долларов
Маэстро Владимир Игнатов.Маэстро Владимир Игнатов.
В среду в "Линдакиви" пройдет бесплатный концерт классической музыки
Арво Кукумяги (1958-2017).Арво Кукумяги (1958-2017).
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
РАЗНОЕ
Выставка Выставка
ФОТО: в Таллиннской телебашне открылась выставка "Халаты и фартуки" советского времени
Статуя Калевипоэга.Статуя Калевипоэга.
Департамент не поддерживает установку статуи Калевипоэга в Таллиннском заливе
Таллиннский автобус.Таллиннский автобус.
Из-за ралли в следующую пятницу несколько столичных автобусов пойдут в объезд
Таави Аас (слева) вручил уходящему со своего поста коллеге таллиннскую награду - медаль Ратуши за 12-летнее плодотворное сотрудничество.Таави Аас (слева) вручил уходящему со своего поста коллеге таллиннскую награду - медаль Ратуши за 12-летнее плодотворное сотрудничество.
Мэр Хельсинки Юсси Паюнен награжден медалью Ратуши
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Исследование: любимые бренды жителей Эстонии – Google и Kalev
Радио 4

Особый взгляд

Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.

Смотрите на ETV+
Последние новости
09:34
В Эстонии не считают нужным создание регистра детей анонимных доноров
09:25
Средняя брутто-зарплата в 2016 году выросла до 1073 евро
08:57
Канада готова ввести санкции против России по аналогии с "актом Магнитского"
08:50
На улице Ярвевана с утра в четверг было нарушено дорожное движение
08:47
Днем будет пасмурно и местами дождь
08:11
США решили не запрещать ноутбуки на рейсах из стран Европы
07:52
Суд вынесет решение по апелляциям дела об убийстве пярнуского таксиста
07:51
Михаил Кылварт: нет связи между наличием гражданства и знанием госязыка
07:40
Экс-главе ФБР поручили расследовать роль России в выборах в США
07:25
В Маарду грузовик задел три машины, наехал на столб и врезался в дерево
07:07
Заседание Рийгикогу продолжалось 17 часов
17.05
В четверг местами небольшой дождь, +12...+17
17.05
Арво Сарапуу отверг утверждения об участии фирм ATKO Grupp в вывозе мусора в Таллинне Обновлено
17.05
Команда "Сервити" в 12-й раз стала чемпионом Эстонии по гандболу Обновлено
Полезно знать
Топ читаемости
17.05
Почти все руководство Нарвы уехало за границу: на Тайвань и в США
17.05
Финляндия не пропустила бы через свою территорию войска НАТО, следующие в Эстонию
17.05
Пропавший в Нарве в апреле Владимир найден мертвым Обновлено
17.05
Видео погони в Нарве за нарушителем ПДД набрало более 3 млн просмотров
17.05
Белка забралась в квартиру в Мустамяэ и отказывалась уходить
17.05
Анетт Контавейт обыграла на турнире в Италии первую ракетку мира Обновлено
17.05
Представители Lidl и нарвские власти спорят по поводу внешнего вида будущего магазина
17.05
На территории Ноблесснера планируется построить жилые дома, центр искусства и городскую площадь
16.05
Ушел из жизни актер Арво Кукумяги
16.05
Силламяэское предприятие Silmet сокращает 65 человек
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 17.05.2017 (20:00)

ПОГОДА
В Эстонию пришла весна.
В четверг местами небольшой дождь, +12...+17
новости на "радио 4"
08:47
Днем будет пасмурно и местами дождь
07:51
Михаил Кылварт: нет связи между наличием гражданства и знанием госязыка
17.05
Оппозиция не исключает тактику затягивания
17.05
Пярну собирается ввести налог на туристов
17.05
Прогноз погоды на четверг
17.05
IRL назовет кандидата на пост мэра Таллинна в июне
17.05
Ида-Вирумаа считает несправедливым решение правительства о выделении инвестиций
17.05
Еврокомиссия пригрозила Венгрии и Польше наказанием за отказ принять беженцев
Эстония
Врачи и медсестры. Иллюстративное фото
Центр Praxis раскритиковал политику здравоохранения: поставленные задачи выполнить не удастся
Обновлено: 17.05
Ивари Падар и Виктория Ладынская
Депутаты Рийгикогу от правящих партий уверяют, что разлада в коалиции нет
Продукты питания продолжают дорожать.
ЕС намерен до 2030 года сократить вдвое объемы выбрасываемых продуктов питания
Туристы в Пярну
Пярну планирует ввести туристический налог
Работы по реконструкции Арочного моста в Тарту.
"АК": реконструкция Арочного моста в Тарту идет по графику
Инспекторы проверяют рыбаков в Рижском заливе.
Инспекторы проводят проверки рыбаков в Рижском заливе
За рубежом
На митинг собрались представители разных округов Москвы.
Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек
Обновлено: 14.05
Снос хрущевок в Москве.
В объективе "АК": масштабная программа по сносу старых хрущевок в Москве
Кремль.
"АК": результаты выборов во Франции вызвали разочарование в России
Митинг оппозиции.
В Москве в память о "болотном деле" прошел митинг оппозиции
Тимо Сойни (слева) и Сергей Лавров.
Сойни заявил Лаврову о невозможности развития отношений с ЕС до выполнения минских соглашений
Обновлено: 04.05
Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи.
Путин: отношения России и Турции вернулись к норме
Евровидение 2017