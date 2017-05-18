В Эстонии не считают нужным создание регистра детей анонимных доноров

В Эстонии отсутствует точная информация о детях, зачатых с помощью анонимного донорства, однако Министерство социальных дел не считает нужным создавать регистр анонимных доноров, который помог бы снизить риск непреднамеренного кровосмешения.

В Эстонии приблизительно 500 детей анонимных доноров, точное число никто не знает – ни Департамент здоровья, ни Департамент лекарственных средств, ни Институт развития здоровья, ни отвечающее за деятельность этих ведомств Министерство социальных дел, передает ERR Uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Между тем существует опасность, что в будущем люди с одним биологическим родителем смогут создать семью, так как у них не будет возможности проверить, не являются ли они случайно сводными братом и сестрой.

По утверждению газеты, это может быть вполне вероятным, так как дети одного донора примерно одного возраста.

В ряде стран с гораздо большей численностью населения, чем в Эстонии, например, в Финляндии Великобритании, созданы соответствующие регистры.

В Исландии, где насчитывается приблизительно 332 000 жителей, для искусственного оплодотворения не используют половые клетки доноров, живущих на острове, а закупают в банке спермы Дании именно по той причине, что иначе риск непреднамеренного кровосмешения в стране с небольшой численностью населения был бы слишком велик. В стране нет соответствующего регистра, но там следят за тем, чтобы сперму одного донора не применяли для искусственного оплодотворения более чем трех женщин.

В Эстонии, где разрешено использовать сперму местных доноров, согласно закону, действующему почти 20 лет, половые клетки одного донора можно использовать при искусственном оплодотворении до шести разных женщин.

Клиник, где оказывают услугу искусственного оплодотворения, в Эстонии пять и ряд из них самостоятельно принимают доноров половых клеток. Хотя клиника должна вести точный учет своих действий, заведения не обмениваются данными между собой.

Советник отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Ингрид Отс-Вайк сказала, что возможности создания инфосистемы донорства клеток, тканей, органов и крови анализировали, но из-за отсутствия средств ее развитие было прекращено.

Она добавила, что создание государственного регистра сложно с юридической точки зрения, а число его пользователей достаточно маргинально.