ФОТО: Шнур в Таллинне - муниципальные выборы бессмысленны

В среду, 17 мая, на сцене Saku Suurhall в рамках тура "20 лет на радость" выступила группировка "Ленинград". Как всегда ярко, задорно, угарно, иронично и без правил, отмечает побывавший на концерте журналист rus.err.ee Артур Тооман.

"Группировка "Ленинград", пожалуй, единственный в своем роде музыкально-театрально-культурный феномен, который нравится всем: детям и старикам, хипстерам и гопникам, пэтэушникам и "ботаникам", бедным и богатым, политиками и экстрасенсам, русским и нерусским. Не удивлюсь, если инопланетяне тоже покачиваются в такт под заводные аккорды Шнура и его абсурдной театрализованной группы. Некоторые зрители на концерте в Saku Suurhall после энного количества пива поверх суровых напитков походили на поселенцев Альфа Центавры (это шутка, а не критика)".

Зрители, инопланетяне тоже, живо реагировали на обращенные к ним реплики Шнурова. Помимо темы "сисек" вызвал восторг короткий диалог с залом. "Нас упрекают, что мы не поем на социальные и политические темы, а о чем, по-вашему, была эта песня? ("Баба не моего масштаба", исполнил "Пузо" Александр Попов - прим. ред.), - спросил Шнуров у зрительного зала, ответы потонули в шуме. - Нет, не об этом. Эта песня про бессмысленность муниципальных выборов".

Шнуров с первых секунд овладел залом и в течение двух с половиной часов не давал расслабиться публике.