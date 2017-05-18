Ветер крепчает: на "Весеннем шторме" в четверг начинаются сражения

Многонациональные военные учения "Весенний шторм" в четверг переходят в решающую фазу, на которой в течение недели в Ида-Вируском уезде будут проходить учебные бои, в том числе с участием танков.

В сражениях друг друг будут противостоять 1-я и 2-я пехотные бригады Сил обороны Эстонии, усиленные подразделениями союзников с тяжелой техникой. По сценарию в роли нападающей стороны выступит 2-я пехотная бригада, которой на учениях отведена роль условного противника, сообщил 18 мая Генштаб Сил обороны.

По словам командующего 1-й пехотной бригадой, полковника Вейко-Велло Палма, его соединение готово отразить нападение "противника". "Мы знаем, что впереди тяжелые бои, но кулак бригады готов к удару", - сказал он.

Две бригады сойдутся в Ида-Вируском уезде. 2-я пехотная бригада перейдет в наступление с йыхвиского направления.

Сценарий учений предусматривает пятедневное сражение с легкой техникой, а затем два дня с тяжелой техникой, когда в бой вступят танковые подразделения.

Многонациональные военные учения "Весенний шторм" начались в Эстонии 8 мая. В них участвуют в общей сложности около 9000 человек, в число которых входят военнослужащие, резервисты и кайтселитчики, а также военные из 15 стран НАТО и партнерских государств. Помимо британцев, французов, датчан и американцев, дислоцированных в Тапа, на учения прибыли военнослужащие из Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Швеции, Латвии, Литвы, Украины и Грузии. В учениях также участвует военная авиация из США, Польши, Бельгии и Испании.

Учения проходят по всей территории Эстонии. Последнее построение состоится 25 мая на центральном полигоне Сил обороны, а завершится "Весенний шторм" 26 мая.