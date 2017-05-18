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Из-за пожара в доме Äripaev на Пярнуском шоссе возникли пробки ({{commentsTotal}})

Дом Äripäev.
Дом Äripäev. Автор: google
Разное
Разное

Дым в подвальном этаже офисного здания на Пярнуском шоссе в Таллинне, известного как дом Äripaev, привел к крупному затору на дорогах.

"Нам поступил вызов незадолго до восьми часов, на место выехали спасатели и полиция", - сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны.

Людей эвакуировали из здания по адресу Пярнуское шоссе, 105, спасатели приступили к проверке здания.

Из-за осложненного движения по проходящему перед зданием участку Пярнуского шоссе на направлении к центру города в районе пожара возникли крупные заторы.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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