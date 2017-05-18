Из-за пожара в доме Äripaev на Пярнуском шоссе возникли пробки ({{commentsTotal}})
Дым в подвальном этаже офисного здания на Пярнуском шоссе в Таллинне, известного как дом Äripaev, привел к крупному затору на дорогах.
"Нам поступил вызов незадолго до восьми часов, на место выехали спасатели и полиция", - сообщил BNS пресс-секретарь Пыхьяской префектуры департамента полиции и погранохраны.
Людей эвакуировали из здания по адресу Пярнуское шоссе, 105, спасатели приступили к проверке здания.
Из-за осложненного движения по проходящему перед зданием участку Пярнуского шоссе на направлении к центру города в районе пожара возникли крупные заторы.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS