Конгресс США собирается обязать президента ввести санкции против союзников Сирии

Среди прочего, законопроект обязывает президента США применить санкции против иностранцев, предоставляющих Дамаску услуги в оборонной сфере или же сведения военного характера, а также тех, кто сотрудничает с Центробанком Арабской Республики. Санкции предусматривают запрет на получение визы в США, деловые отношения с гражданами Соединенных Штатов, а также арест любой их собственности или активов, передает ТАСС.

В тексте законопроекта нет прямого упоминания России как сторонника правительства президента Сирии Башара Асада, однако сами разработчики называют РФ в числе главных союзников сирийских властей. "Преступления Асада против человечества не могут остаться без ответа. Этими новыми санкциями мы продолжаем закручивать гайки для сирийского режима и его основных сторонников, включая Иран и Россию", - цитирует спикера Палаты представителей Конгресса Пола Райана издание The Hill.

"Хотя "Исламское государство" также является причиной насилия в Сирии, именно Башар Асад и его сторонники, среди которых Россия и Иран, являются основными виновниками смертей и разрушений. У ИГ нет самолетов. Это российские, сирийские истребители и вертолеты сбрасывают бомбы на больницы и школы", - утверждал на заседании председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Эдвард Ройс.

Снятие санкций

Поводом для отмены санкций может послужить соглашение о прекращении сирийской гражданской войны, заключенное при участии других стран. Если же никакой договор не подписывался, однако Белый дом все же хочет снять ограничения, то в таком случае президент обязан убедить Конгресс в том, что "воздушное пространство над Сирией более не используется сирийским правительством и связанными с ним силами для атак против мирного населения". Другим условием является "освобождение всех политзаключенных".

Похожий законопроект уже был принят нижней палатой Конгресса в ноябре прошлого года, но так и не был поставлен на голосование в Сенате. Как отмечает ТАСС, это произошло из-за противодействия администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, который опасался срыва российско-американских договоренностей по обеспечению прекращения огня в зоне конфликта, достигнутых осенью 2016 года.

Белый дом пока не озвучил свою позицию по инициативе законодателей.