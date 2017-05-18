Грабившего пенсионеров в Кохтла-Ярве мужчину посадили в тюрьму почти на 5 лет

Вируский уездный суд в рамках согласительного производства признал 35-летнего Андрея Козлова виновным в совершении краж и разбоев на улицах Кохтла-Ярве и приговорил его почти к 5 годам тюрьмы.

В феврале текущего года в Кохтла-Ярве участились случаи, когда на улицах преимущественно у женщин преклонного возраста выхватывали из рук сумки. 20 февраля полиция задержала в качестве подозреваемого 35-летнего мужчину. После ареста мужчины волна разбоев в Кохтла-Ярве прекратилась.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Сергея Листова человек, который совершает разбои и кражи в отношении слабо защищенных лиц преклонного возраста, а также лиц в состоянии беспомощности, должен быть на длительное время изолирован от общества.

Вируская окружная прокуратура предъявила Андреню Козлову обвинение в совершении семи разбоев и трех краж.

Суд удовлетворил также гражданские иски потерпевших на общую сумму 1404 евро.