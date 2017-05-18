В ДТП с медведем в Йыгеваском уезде люди не пострадали, медведь убежал ({{commentsTotal}})
Поздно вечером 17 мая в местечке Ухмарду Табивереской волости в Йыгеваском уезде автомобиль столкнулся с перебегавшим дорогу медведем. Пострадал автомобиль, люди живы и здоровы, медведь убежал в лес, сообщила Лыунаская префектура.
В марте Департамент окружающей среды предупреждал людей о проснувшихся от зимней спячки голодных медведях, которые в поисках пропитания могут выйти к жилью людей.
Редактор: Артур Тооман