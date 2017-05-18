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В Эстонии ДТП с медведем: люди не пострадали, медведь убежал ({{commentsTotal}})

ДТП с медведем. Иллюстративное фото.
ДТП с медведем. Иллюстративное фото. Автор: YLE
Разное
Разное

Поздно вечером 17 мая в местечке Ухмарду Табивереской волости в Йыгеваском уезеде Эстонии автомобиль столкнулся с перебегавшим дорогу медведем. Пострадал автомобиль, люди живы и здоровы, медведь убежал в лес, сообщила Лыунаская префектура.

В марте Департамент окружающей среды предупреждал людей о проснувшихся от зимней спячки голодных медведях, которые в поисках пропитания могут выйти к жилью людей.

Редактор: Артур Тооман

дтпмедведьприродаэстония


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