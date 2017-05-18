ФОТО: кинофестиваль в Каннах открыли торжественной церемонией

Вчера во Дворце фестивалей на Лазурном берегу был торжественно открыт 70-й Каннский кинофестиваль. На мероприятии собрались кинозвезды мирового масштаба.

В этом году председателем жюри фестиваля стал испанский кинорежиссер и сценарист Педро Альмодовар. Кроме него в состав жюри входят такие именитые деятели как Агнес Жауи, режиссеры Марен Аде и Паоло Соррентино, а также китайская актриса Фан Бингбинг. Вчера все члены жюри собрались в отеле Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez, пишет портал Menu.

Впервые Каннский фестиваль прошел в 1946 году. В этом году фестиваль пройдет с 17-о по 28-е мая. Кульминация события — вручение юбилейной "Золотой пальмовой ветви" лучшей киноленте года.