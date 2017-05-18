Платья из цедры апельсина, выращенная из грибов кожа и другие экотенденции в мире моды

Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.

"Экомода – это очень широкое понятие, куда входит не только то, из чего создается одежда, но и то, каким образом это делается, какой труд используется, как работают люди, где они работают, насколько хорошие у них условия труда", – отметила историк моды в студии программы "Кофе+".

Скульская подчеркнула, что сегодняшние материалы подвергаются колоссальной химической обработке: "Когда мы видим, что в составе ткани все 100% натуральное, то это совершенно не значит, что ткань не была обработана для того, чтобы она была приятной для носки. Существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами", – отметила она.

Кроме того, историк моды добавила, что при выращивании хлопка, который, казалось бы, очень натуральный продукт, могут использоваться химикаты, от которых, например, в этом регионе болеют люди.

"Самое главное – изменить психологию людей", – считает Скульская и советует задуматься, какой рабский труд может стоять за купленной в масс-маркете футболкой.

"Положительный момент состоит в том, что владеющие знаменитыми люксовыми брендами компании начинают задумываться о том, как перестроить всю систему моды, при которой дизайнеры смогут отслеживать, откуда приходит волокно, откуда закупаются ткани, и насколько серьезный урон они наносят окружающей среде", – добавила она.

Постирал кофту из флиса, съел рыбу с полиэстером

Говоря об опасности полиэстера, историк моды особо отметила кофты из флиса. "Свежие исследования показали, что когда вещи из полиэстера стирают в машинке, то весь пластик уходит в море, океаны, где гибнет все. Кроме того, этот пластик попадает в рыбу, которую мы едим".

Скульская рассказала о новых технологиях, которые помогут решить экологические проблемы: например, кожу можно выращивать из грибов, и она будет совершенно так же выглядеть.

"Одна из последних находок – использование цедры апельсина и всего того, что остается от производства сока. Исследования показали, что из этих остатков можно делать ткань так же, как из переработанного пластика. Эти ткани демократичны по цене, а при современных технологиях из них можно делать платья, идентичные по фактуре шелковым", – рассказала Скульская.