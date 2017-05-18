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В этом году нудистам могут выделить участок пляжа в Пирита ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Управа таллиннской части города Пирита рассматривает предложение в этом году выделить для нудистов участок пляжа Пирита. Говорит старейшина Пирита Тынис Мёльдер:



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