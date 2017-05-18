В этом году нудистам могут выделить участок пляжа в Пирита ({{commentsTotal}})
Управа таллиннской части города Пирита рассматривает предложение в этом году выделить для нудистов участок пляжа Пирита. Говорит старейшина Пирита Тынис Мёльдер:
Управа таллиннской части города Пирита рассматривает предложение в этом году выделить для нудистов участок пляжа Пирита. Говорит старейшина Пирита Тынис Мёльдер:
В среду, 17 мая, на сцене Saku Suurhall в рамках тура "20 лет на радость" выступила группировка "Ленинград". Как всегда ярко, задорно, угарно, иронично и без правил, отмечает побывавший на концерте журналист rus.err.ee Артур Тооман.
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