Контавейт продолжила победную серию на турнире в Риме

Анетт Контавейт (WTA 68), обыгравшая накануне первую ракетку мира Ангелику Кербер на престижном турнире в Риме, продолжила победную серию, одержав в следующем раунде верх над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (WTA 22) и выйдя в четвертьфинал турнира.

Матч закончился со счетом 6:1, 6:1 в пользу эстонской теннисистки.

Контавейт легко выиграла первый сет, одержав верх в первых пяти геймах всего за 14 минут. После этого Лучич-Барони удалось выиграть один гейм, но он так и остался для нее единственным выигранным в первом сете.

Второй сет начался с очень длинного гейма на подаче хорватки, в котором Контавейт удалось взять подачу соперницы только на шестом геймболе. Остаток матча складывался в пользу эстонской теннисистки, которая завершила его уверенной победой. Матч продолжался 55 минут.

В следующем раунде Контавейт предстоит игра с победительницей встречи между четвертой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп и россиянкой Анастасией Павлюченковой (WTA 17).