Эстония и Россия подписали соглашение о сотрудничестве на приграничных территориях

В Пскове на международном форуме приграничных регионов было подписано соглашение о сотрудничестве между Эстонией и Россией. Соглашение позволит решать вопросы, касающиеся, в частности, организации пассажирского сообщения и товарообмена, а также реагирования в экстренных ситуациях.

Аналогичное соглашение Россия заключила с Финляндией. Что касается Латвии, в рамках того же форума пройдет третье заседание группы по координации регионального сотрудничества латвийско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области экономики, в научно-технической, гуманитарной и культурной сфере.

"Интерес и спрос на программы эстонско-российского трансграничного сотрудничества, финансируемые совместно с Европейским союзом, был до сих пор высоким, поэтому заключаемое соглашение поможет реализации совместных проектов", – сказал министр государственного управления Эстонии Михаил Корб.

Трансграничное сотрудничество Эстонии и России – одна из немногих областей, которая продолжает оставаться успешной и влияет на местные самоуправления, организации и недоходные товарищества. Это сотрудничество поддерживает политика соседства Европейского союза, в рамках которой в 2014-2020 годах будет выделено 16,8 миллиона евро.

В состав эстонской делегации входят министр государственного управления Михаил Корб, эстонский посол в Москве Арти Хилпус, директор Псковской консульской канцелярии Катрин Канарик и должностные лица из Министерства финансов.

Министерства занимались подготовкой эстонско-российского соглашения о трансграничном сотрудничестве с 2006 года. Проект соглашения был одобрен 1 августа 2013 года на заседании правительства, где утвердили полномочия по подписанию соглашения.