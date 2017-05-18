ФОТО: студенты EKA представили свои проекты на выставке "14 болотных стражей"

В Центре управления государственными лесами в Таллинне (RMK) открылась выставка "14 болотных стражей", на которой представлены 14 макетов сооружений на болоте. Авторы работ – студенты Эстонской художественной академии (EKA).

На выставке представлены 14 макетов, а также фотомонтажи, по которым можно понять, как студенты представляют свои произведения на болоте.

Среди объектов жюри выберет один, который будет построен этим летом на Тухуском болоте в Ляэнемаа.

“В этом году мы решили показать публике студенческие макеты, потому что работы очень сильные, особенно для студентов-первокурсников, и в то же время разнохарактерные: любопытное многообразие вариантов, каждая работа контекстуальная, авторы демонстрирует свой особенный взгляд на возможное решение поставленной задачи”, - считает руководитель студенческих работ Мари Хунт из архитектурного бюро b210.

Решения, предложенные для Тухуского болота, отличаются значительным разнообразием: первый предлагает бродящему на природе человеку приглядеться к болотному мху, второй – понаблюдать за звездным небом, третий – навострить уши и проникнуться птичьим многоголосием на богатом пернатыми ландшафте. Один из макетов напоминает скелет животного, другой зовет прогуляться по ландшафту с чахлыми болотными берёзками, а еще один указывает, в каком направлении надо смотреть.

Ранее RMK в сотрудничестве с отделением архитектуры интерьера помог построить наблюдательную вышку VARI на болоте Суурсоо и лесные рупоры RUUP в Пяхни.

Экспозиция "14 болотных стражей" будет открыта а таллиннском отделении RMK по адресу Тоомпуйестеэ 24 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 до 14 июля. Вход свободный.