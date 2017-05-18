Муниципальный магазин Таллинна Lipo отметил свой третий день рождения

В четверг, 18 мая, отметил свой третий день рождения расположенный в столичном районе Ласнамяэ первый муниципальный магазин Lipo.

На празднование дня рождения магазина пришли порядка 100 горожан, передает пресс-служба управы Ласнамяэ.

Им был предложен улучшенный выбор товара и розыгрыш, в котором 15 счастливчиков получили бесплатную продуктовую корзину. Перед гостями выступил певец Эдуард Томан со своей концертной программой.

По оценке властей, Lipo - это часть социальной программы столицы, направленный на поддержку людей с низкими доходами.

Оборот Lipo в прошлом году составил 415 114 евро, что меньше показателя 2015 года (594 000 евро). В год открытия оборот Lipo составил 372 645 евро.

В этом году на содержание магазина в городском бюджете предусмотрено 191 000 евро. В прошлом году эта сумма была – 200 578 евро, из которых реально использовали 199 474 евро.

Таллиннская оппозиция считает, что город должен не предлагать через свой магазин товар по цене, ниже рыночной, а вкладывать в деятельность Продуктового банка.