ФОТО: Ратушная площадь на несколько часов вернулась во времена Советской Эстонии

В четверг утром на Ратушной площади проходили съемки нового эстонского художественного фильма "Товарищ ребенок" ("Seltsimees laps"). Среди занятых в киноленте актеров есть и известные русскоязычной публике имена.

Для режиссера Мооники Сийметс это первый опыт съемок полнометражной киноленты. Сценарий основывается на книгах Леэло Тунгал "Товарищ ребенок" и "Бархат и опилки", пишет портал menu.

Фильм рассказывает об истории шестилетней Леэло (Хелена Мария Рейнсер), чью мать Хельмес (Эва Кольдитс) во времена сталинских репрессий в 1950 году сослали в Сибирь. Ожидающая возвращения матери девочка должна научиться оставаться собой, несмотря на мрачную обстановку и трагикомичные события.

В фильме играют Тамбет Туйск, Лийна Вахтрик, Юхан Ульфсак, Лембит Петерсон, Мария Кленская, Арго Аадли, Индрек Таалмаа, Стен Карпов, Анне Реэманн, Маарья Якобсон, Пирет Крумм, Эне Ярвис, Пилле Пюрг, Мария Авдюшко, Аарне Соро, Тармо Сонг, Хелене Ваннари, Керсти Томбак, Лийза Пулк, Максим Демидов, Сандра Уусберг, Кармен Микивер, Каролийна Насиковски, Юлия Ауг, Анна Сергеева, Линда Лийс Каннукене и Роози Луйк.

Кинолента снимается к столетию Эстонской Республики.