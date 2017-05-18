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Государственное пособие олимпийским чемпионам могут увеличить ({{commentsTotal}})

Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии.
Так выглядит золотая медаль Олимпиады в Бразилии. Автор: Reuters/Scanpix
Спорт
Спорт

Правительство Эстонии поддержало законопроект, предлагающий увеличить государственное пособие олимпийским чемпионам с нынешних 650 евро до среднемесячной зарплаты помноженной на коэффициент 1,3.

В прошлом году с похожей инициативой выступил Эстонский олимпийский комитет, а в апреле этого года увеличить пособие олимпийским чемпионам и победителям паралимпийских игр предложили 18 депутатов Рийгикогу из оппозиционных Партии реформ и Свободной партии.

Министерство культуры предложение поддержало сразу, а вот Минфин отмечал, что такая инициатива потребует дополнительных средств, источник покрытия которых неизвестен.

По итогам состоявшегося в четверг, 18 мая, заседания правительства министру социальной защиты было поручено подготовить необходимые поправки к проекту госбюджета 2018 года.

В настоящее время государственное пособие получают 9 олимпийских чемпионов. Ходатайствовать о таком пособии можно за 10 лет до выхода на пенсию по старости.

В 2016 году средняя брутто-зарплата составляла в Эстонии 1146 евро в месяц.

Редактор: Сергей Михайлов



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