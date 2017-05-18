IRL засомневался в налоговом пакете правительственной коалиции

Партия "Союз отечества и Res Publica" (IRL) намерена еще раз обсудить внутри партии и в правительственной коалиции законопроект о налоговой реформе до его второго чтения в Рийгикогу, чтобы рассмотреть различные возможности не повышать налоги.

По мнению нового председателя IRL Хелира-Валдора Сеэдера, отмену запланированных налогов можно было бы покрыть за счет более эффективной работы Налогового департамента. "Следует всерьез продумать, что, может быть, имеющиеся законодательные рамки позволят лучше собирать налоги, если перед Налоговым департаментом будет очень четко поставлена такая цель", - сказал Сеэдер в четверг на радиостанции Vikerraadio.

"Не принимая какой-то новый закон или существенное изменение в законе, посмотрели бы на текущие возможности, как расширить возможности Налогового департамента или применять более равное обращение к предпринимателям", - добавил он.

По мнению Сеэдера, повышение налогов не панацея от проблем. "С другой стороны, не надо всегда искать решения в виде источника покрытия при установлении новых доходов (бюджета). Если мы сейчас вместо налога на сахар введем налог на соль — это никакое не решение", - подчеркнул глава IRL.

По его словам, также есть возможность задуматься об экономии. Например, сократить расходы на госуправление и инвестиции. "Надо ли делать все инвестиции в этот период. Это вопрос приоритетов — что важнее? Ввести один налог, которым мы, может быть, ограничим предпринимательство, или не делать одну инвестицию, воздействие которой не очень существенно", - добавил Сеэдер.

Он сообщил, что до поступления пакета налоговых поправок на второе чтение в Рийгикогу он хотел бы обсудить его в IRL и правительстве. По словам Сеэдера, IRL серьезно предлагает партнерам по коалиции рассмотреть альтернативы.

"Всегда можно что-то сделать лучше. Сейчас я считаю, что здесь есть, над чем подумать. Отклики на налоговый пакет были очень живыми и далеко не всегда позитивными, наоборот, очень много было критических замечаний. Для IRL этот пакет налоговых поправок еще до его представления (в Рийгикогу) вызвал очень много проблем и вопросов", - сказал лидер отечественников.

"Тот факт, что (законопроект) прошел первое чтение, не означает, что эти законопроекты нельзя или не стоит менять или вообще от них отказаться. Здесь есть место для дискуссий и переговоров. То, что в точности согласовали шесть месяцев назад, не должно быть догмой на весь последующий период", сказал Сеэдер.

Центристы и соцдемы готовы к переговорам с IRL

"Я думаю, что когда у одного из партнеров по коалиции меняется председатель, никак нельзя осудить его желание пересмотреть деятельность (коалиции)", - сказал премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас на правительственной пресс-конференции в четверг.

Ратас заявил, что коалиция "готова рассмотреть и выслушать" мнение нового лидера IRL Хелира-Валдора Сеэдера об изменениях налогового пакета. "Я думаю, что это нормально, когда председатель вновь хочет пересмотреть принципы, Центристская партия точно не будет этому препятствовать", - сказал он.

Такую же готовность высказал и зампредседателя Социал-демократической партии (SDE) Индрек Саар. "В этом не было ничего неожиданного, об этом можно было догадаться по высказываниям Сеэдера еще когда IRL обсуждал своего кандидата в председатели. Со стороны SDE было бы очень странным сказать, что нам это кажется удивительным, потому что мы сами создали эту традицию два года назад", - сказал Саар.

Ратас и Саар также подтвердили, что готовы обсуждать восстановление совместных деклараций супругов при условии, что для этого будут найдены необходимые средства.