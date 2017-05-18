Совет Eesti Energia возглавил крупный бизнесмен Вяйно Калдоя

В четверг, 18 мая, совет государственной компании Eesti Energia избрал своим председателем предпринимателя Вяйно Калдоя. Его полномочия будут действовать три года.

Основатель и председатель правления занимающейся продажей и обслуживанием автомобилей компании Silberauto Вяйно Калдоя является членом совета Eesti Energia с сентября 2015 года, передает пресс-служба энергоконцерна.

Вяйно Калдоя также является председателем правления Эстонской ассоциации крупных предпринимателей и долговременным членом правления Эстонской торгово-промышленной палаты. Также он является членом куратория Таллиннского технического университета и член правления Собрания выпускников. Он закончил механический факультет Таллиннского технического университета в 1979 году с дипломом cum laude.

"Я хочу поблагодарить прошлых председателей совета Вейко Тали и Эркки Раазуке за проделанную ими работу" – сказал Калдоя.

"Мы должны учитывать, что Eesti Energia – это крупнейшее коммерческое предприятие, имеющееся в собственности государства, которое работает на международных энергетических рынках, где конкуренция крайне плотная. В составе совета имеется достаточно опыта и знаний из сферы управления и энергетики, чтобы направлять деятельность Eesti Energia и при необходимости консультировать исполнительное руководство", – добавил он.

В совет Eesti Energia, помимо Калдоя, входят Кайе Карниол, Эйнари Кисель, Андрес Лийнат, Иво Палу, Антс Паулс и Даниэль Туусис.

Общее собрание Eesti Energia назначило членов совета на прошлой неделе, полномочия всех членов совета действуют три года.