Eesti Energia ищет психологов для оказания кризисных консультаций своим рабочим в Ида-Вирумаа

Государственный энергетический концерн Eesti Energia объявил конкурс по поиску фирмы для оказания работникам, пережившим производственную травму, и их родственникам психологической помощи. Согласно тендерной документации, больше всего психологической помощи требуется работникам дочерних предприятий в Ида-Вирумаа.

Психологическую помощь концерн Eesti Energia заказывает не только для своих работников, но и для их близких родственников. Психологи должны оказывать им помощь на месте: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви, Аувере, Мустина и Вяйке-Пунгерья. Больше всего работы у психологов будет в Ида-Вирумаа, говорится в тендерной документации.

Психологи должны будут проводить, как индивидуальные, так и групповые консультации, в том числе оказывать и психиатрическую помощь и проводить обучающие лекции.

Как сказал порталу rus.err.ee руководитель Eesti Energia по связям с общественностью Каарель Кууск, концерн ищет психологов для оказания работникам помощи в кризисных ситуациях: "Речь идет, прежде всего, о работниках, переживших тяжкий несчастный случай на производстве. Помощь планируется оказывать их близким родственникам и коллегам".

Тот факт, что больше всего консультаций требуется в Ида-Вирумаа, объясняется высокой концентрацией производственных мощностей концерна именно в этом регионе. "75% работников Eesti Energia находится именно здесь, так же как и основная часть производства", - пояснил Кууск. Он отметил, что вероятность несчастных случаев на производственных предприятиях сохраняется всегда, несмотря на то, что работодатель делает все возможное для их предотвращения.

Договор с фирмой будет заключен на два года до мая 2019-го. Сумма контракта составляет 10 500 евро без учета налогов. При этом заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить число консультаций и число людей, их посещающих, но без увеличения или уменьшения суммы контракта.

Заявки от психологов принимаются до 30 мая.