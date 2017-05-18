Партии "Зеленые Эстонии" угрожает банкротство

Комиссия по контролю за финансированием партий (ERJK) направила партии "Зеленые Эстонии" официальное уведомление о том, что экономическая деятельность партии находится в плохом состоянии и о возможном банкротстве партии.

"Чистые или нетто-активы партии в основном отрицательные, обязательства также по большей части не оплачены, поскольку поступающих доходов не хватает. Срок непогашенных краткосрочных обязательств составляет в среднем 2200 дней!", говорится в уведомлении.

По данным комиссии, взятым из опубликованного в Коммерческом регистре отчета о деятельности партии, низкий годовой доход не покрывает возникший ранее убыток и такая ситуация наблюдается уже на протяжении нескольких лет.

Партия "Зеленые Эстонии" решила в 2016 году для улучшения состояния своих чистых активов отказаться от некоторых обязательств из предыдущих периодов и отразила доход на общую сумму 4076 евро.

В этой связи комиссия в своем уведомлении обратила внимание на тот факт, что отказ от обязательств перед кредиторами в рамках так называемого списания является нормальной деятельностью, но в случае политических партий это рассматривается как запрещенные пожертвования.

"Запрещенные пожертвования должны быть возвращены лицу, так что это не означает улучшение финансового состояния или состояния чистых активов. Скорее, для обеспечения нормальной деятельности необходимо увеличение финансовой поддержки", отмечается в уведомлении комиссии.

У партии имеется долгосрочная задолженность за проведенную в 2011 году избирательную кампанию, в связи с чем комиссия неоднократно обращала внимание на неблагоприятное финансовое положение и ответственность правления партии за управление партийными финансами.

За три месяца финансовое состояние "Зеленых Эстонии" улучшилось на 2600 евро

По результатам первого квартала текущего года, финансовое положение партии улучшилось на 2600 евро. "Хотя результат одного квартала недостаточен для прогнозирования, но имея в виду эту тенденцию можно предположить, что финансовое положение партии в отдаленном будущем нормализуется. Отсутствие в долгосрочной перспективе финансовых возможностей ограничивает активную политическую деятельность партии, ставит под сомнение экономическую деятельность партии", - говорится в уведомлении.

Комиссия сообщила, что Закон о политических партиях требует исполнения финансовой дисциплины и Закон о недоходных объединениях требует ответственного поведения руководителей партии.

"Наблюдая в течение долгого времени за финансами партии комиссия пришла к пониманию того, что экономическая деятельность партии не является устойчивой. С учетом этого, комиссия еще раз обращает внимание на ответственность партийного руководства за управление финансами партии и обязанности руководства при долгосрочной несостоятельности провозгласить банкротство партии".

Вице-председатель партии "Зелёные Эстонии" Александер Лаане сказал ERR, что задолженность партии сокращается, расходы уменьшаются и партия сможет справиться с экономическими трудностями.