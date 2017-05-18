Тереза Мэй перед парламентскими выборами обещает сократить миграцию

К такому выводу пришла Би-би-си, ознакомившись с этим документом накануне его публикации.

От британских компаний потребуют больше платить за найм иностранной рабочей силы, а от самих мигрантов будут ожидать более высоких отчислений в систему национального здравоохранения NHS.

Тереза Мэй намерена засвидетельствовать, что по-прежнему привержена своей цели урезать чистый приток мигрантов в страну до десятков тысяч человек в год, поскольку высокий уровень миграции, по ее словам, может повредить целостности общества.

Помимо этого Тереза Мэй готовится объявить о ряде мер, направленных на то, чтобы справиться с ростом стоимости социальной поддержки. Однако основной упор в манифесте консерваторов делается именно на миграционных вопросах.

Чистая миграция

В манифесте содержится обещание сократить иммиграцию из стран, не входящих в ЕС, среди всех визовых категорий.

Кроме того премьер-министр намерена поставить перед своим правительством задачу по снижению уровня и контролю за иммиграцией и из стран Европы после выхода Британии из состава ЕС: по словам близких к ней источников, Мэй ясно дает понять, что "брексит" будет означать конец свободы передвижения в ее нынешнем виде.

Мэй намерена задействовать экономические рычаги с тем, чтобы уменьшить желание работодателей нанимать иностранную рабсилу. С этой целью она предлагает вдвое повысить сумму, которую предприятия выплачивают в казну за каждого взятого на квалифицированную работу выходца из стран за пределами Евросоюза.

Недостижимые цели

В настоящее время так называемый сбор за квалификацию, введенный в апреле 2017 года, составляет тысячу фунтов в год за каждого работника. Поступления от этих выплат планируется направить в фонд повышения квалификации британских работников.

При этом критики утверждают, что план консерваторов по радикальному снижению чистой миграции невозможно осуществить на практике без ущерба для экономики страны.

Чистая миграция, то есть разница между числом людей, приезжающих в Великобританию на срок более года, и теми, кто за тот же период покидает страну, по данным на сентябрь прошлого года составила 273 тыс. человек. В последний раз этот показатель опускался ниже отметки в 100 тыс. в 1997 году.

Если верить редакционной статье, опубликованной в среду в Evening Standard, (напомним, что редактор газеты с недавних пор - бывший министр финансов Джордж Осборн), между собой министры называют установленные цели нереалистичными.

В статье говорится, что цели эти, поставленные еще Дэвидом Кэмероном в то время, когда консерваторы были в оппозиции, были экономически безграмотными, поэтому остается загадкой, почему Тереза Мэй так на этом настаивает.

Социальные меры

Помимо мер по сокращению миграции Мэй готовится объявить о ряде шагов, направленных на то, чтобы справиться с ростом стоимости социальной поддержки.

Так, доплата к расходам на отопление, которую сейчас получают все пенсионеры без исключения вне зависимости от их нужд, будет поставлена в зависимость от материального состояния получателя, а высвободившиеся средства пойдут непосредственно на заботу о престарелых.

Премьер-министр обещает, что никому при его жизни, а также пережившему его партнеру, если такое случится, не придется продавать свои дом, чтобы оплачивать услуги по уходу за ними.

Манифест содержит также обещание покончить со всеобщими бесплатными школьными завтраками для учеников младших классов.

По некоторым данным, в манифесте будет также провозглашен отказ от принятого на выборах 2015 года обещания не повышать подоходный налог, налог на добавленную стоимость и взносы в фонд социального страхования, так называемого "тройного замка".

Пересмотрен будет также график устранения бюджетного дефицита: ожидается, что по новому плану это должно будет произойти к середине следующего десятилетия.