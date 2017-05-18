Прибывшей из Москвы китаянке аннулировали визу в Таллиннском аэропорту

Пограничники не впустили на территорию Эстонии 28-летнюю гражданку КНР, прибывшую с шенгенской визой на самолете из Москвы.

Инцидент произошел 17 мая, сообщил Департамент полиции и погранохраны.

В сообщении отмечается, что у прибывшей авиарейсом из Москвы гражданки Китайской Народной Республики 1989 года рождения отсутствовали документы, которые оправдывали бы цель поездки.

В связи с этим на нее был составлен запрет на въезд, а ее виза аннулирована.

В ожидании обратного рейса китаянка будет находиться в зоне Таллиннского аэропорта, предназначенной для пассажиров не из Шенгенской зоны.