Попавшийся пьяным за рулем судья Рейн Покк покинет свой пост ({{commentsTotal}})
Судья Пярнуского уездного суда Рейн Покк, попавшийся прошлым летом пьяным за рулем, с 1 июня уйдет в отставку по собственному желанию.
Такое решение в четверг, 18 мая, приняла президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
С предложением освободить Покка от занимаемой должности к президенту 10 мая обратился председатель Госсуда Прийт Пикамяэ.
За день до этого ходатайство Рейна Покка об отставке по собственному желанию рассмотрел пленум Госсуда.
Рейн Покк попался пьяным за рулем 3 августа.
Редактор: Сергей Михайлов