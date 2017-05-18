Следующей соперницей Анетт Контавейт на турнире в Риме станет Симона Халеп

В четвертьфинале крупного турнира WTA в Риме соперницей сильнейшей теннисистки Эстонии Анетт Контавейт станет четвертая ракетка мира, представительница Румынии Симона Халеп.

В четверг, 18 мая, в матче 1/8 финала Халеп одержала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой - 6:1, 4:6, 6:0.

Ранее против Симоны Халеп Анетт Контавейт играла один раз - в этом году на турнире в Майами. Тогда в матче 1/16 финала со счетом 6:3, 6:0 победила румынка.

На турнире в Риме с учетом квалификации Анетт Контавейт одержала уже пять побед.