Михкельсон отверг обвинения Матвиенко в затягивании ратификации договора о границе

По мнению председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, спикер верхней палаты парламента Российской Федерации Валентина Матвиенко недостаточно информирована, если она возлагает ответственность за промедление с ратификацией договора о границе между Эстонией и Россией на Эстонию.

По мнению Михкельсона, сказанное Матвиенко отражает лишь искреннее незнание ситуации: договоры о границе уже подписаны и Эстония на сегодняшний день находится на шаг впереди России в части ратификации соглашений, передает пресс-служба парламента.

"Мы также считаем – и это также прекрасно известно России, – что окончательная ратификация договоров может произойти лишь в случае, если к этому готов и парламент России, – сказал Михкельсон. – Объявлять Эстонию – совершенно безосновательно".

В четверг, 18 мая, в Пскове прошел международный форум приграничных регионов. Там, отвечая на вопрос эстонского журналиста, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за промедления с ратификацией договора о границе между Эстонией и Россией несет Эстония. Она сообщила, что Москва сделала все необходимое.

"Этот вопрос надо задавать эстонской стороне, а не российской, – сказала Матвиенко в четверг, отвечая на вопрос эстонского журналиста о том, когда переговоры по договору о границе сдвинутся с мертвой точки. – Мы сделали все для того, чтобы эту тему урегулировать. Надеемся, что наши эстонские партнеры пройдут свой путь для подписания этого договора".

Проект закона о ратификации договоров о государственной границе между Эстонией и Россией прошел первое чтение в Рийгикогу 25 ноября 2015 года. Договоры о границе были подписаны министрами иностранных дел обоих государств 18 февраля того же года.