Гражданская война в квартирном товариществе: зачем в конфликт вмешиваются посторонние люди?

В спор между жильцами квартирного товарищества вмешались люди со стороны. Кто они такие и в чем их интерес? Разбиралась команда передачи "Инсайт".

В доме по адресу Туулемаа, 10 расположено 40 квартир. Такие еще называют “сталинками”. Он построен в 50-е, с тех пор капитальный ремонт в нем не проводился. Правление предложило привести дом в порядок. По словам председателя правления Надежды Братугиной, поскольку в доме каждый год проводятся аварийные работы, которые никак не оплатить, был поставлен вопрос о взятии кредита на реновацию всего здания.

1 апреля прошлого года правление сообщило, что цена вопроса — около 260 000 евро. Общее собрание проголосовало за ремонт. Однако дело затянулось — банк потребовал провести еще одно собрание. Выяснилось, что от имени инициативной группы, в которую входят преимущественно пожилые люди, в банк обратился Владимир — потребовав от квартирного товарищества утвердить сумму кредита на очередном собрании.

Голосование назначили на 16 июня (прошлого года — прим.ред). Тем временем, Владимир рассылал жильцам информацию о том, что на самом деле ремонт дома должен обойтись в 160 000 евро, поскольку за такую сумму был отремонтирован соседний дом по адресу Туулемаа, 15.

На том же собрании присутствовал представитель строительной фирмы Владимир Любимов, которая делала ремонт у соседей. По его словам, работы первоначально обошлись в 180 000 и их объем был меньше, но потом товариществу пришлось заказывать дополнительные работы.

Особое мнение

Однако жильцы все же подтвердили проведение ремонта. Казалось бы, на этом история могла бы закончится, но нет.

Прямо во время голосования Владимир потребовал, чтобы собрание рассмотрело то, что он назвал "особым мнением".

"15 сентября мне уже пришло на э-майл сообщение из регистра, что кто-то пытается зарегистрироваться как новое правление", — рассказала председатель правления Надежда Братугина.

Что произошло? На июньском собрании правление не обратило должного внимания на бумагу, которую Владимир назвал "особым мнением".

В документа значилось:

1. Приостановить выдачу кредита

2. Перевыборы правления и председателя

При невыполнении требований мы проведем собственное собрание.

Формально, эта бумага позволила Владимиру провести собрание 26 июля и после его провала — на собрание пришло лишь несколько человек — назначить повторное, на котором количество участников уже было не важно. На основании голосов трех человек и семи доверенностей инициативная группа выбрала себя в правление.

В октябре правление Братугиной созвало очередное собрание. Повестка: подтверждение своих полномочий и изменение устава таким образом, чтобы правление можно было выбирать большинством голосов при кворуме.

Почти три четверти собственников подтвердили изменение устава. Полномочия правления тоже подтвердили.

Третьи лица

Месяцем ранее правление обжаловало результаты собрания инициативной группы через суд. Владимир и Рузида не владеют эстонским и не разбираются в юридических тонкостях. Им нужна была помощь — именно так в истории появились третьи лица.

"Пошли бумаги на эстонском языке исключительно, и это насторожило", — сказала Надежда Братугина. — "Мне стали приходить письма с Вильде, 87".

Владимир и Рузида не скрывают: они обратились за помощью к Елене Зубковой, которая, по её собственным словам, состоит в правлении в четырёх домах и в пяти является исполнительным директором.

Родной дом Елены — Пельгуранна, 25. Председателем в других домах: Вильде, 87, Мустамяэ теэ 114, Лыйме, 31 она стала по приглашению.

Не смущает ли её то, что на Туулемаа, 10 общее собрание трижды поддерживало предложения правления?

"Дело в том, что на этих собраниях не было кворума. Даже на последнем, где там говорят 28, там было только 19. Там нет у них пункта, была одна доверенность, не было кворума, поэтому это собрание опротестовано в суде и я не знаю, знают они это или не знают", — ответила Елена Зубкова.

Видеозапись говорит об обратном: в помещении негде было яблоку упасть. Недействительные доверенности? Странно, что на это не обратил внимание Владимир, который был на том собрании.

Иронично, но несколько лет назад в доме по адресу Вильде, 87 сама Елена боролась с инициативной группой, которой помогал человек извне — Эрика Шоллер.

"Приходит на собрание, собирает инициативные группы, говорит, что она юрист, входит в правление, и потом начинает, как говорится, качать деньги в свою фирму, где муж у неё хозяин фирмы, бывший Deljuan, сейчас Haabersti Haldus", — сказала Елена Зубкова.

Практически обвинения в рейдерстве. Четыре года назад инициативная группа сместила Елену с поста председателя, но ей удалось вернуть свой пост через суд. Как выяснилось, таких историй уйма.

Интерес к проблемным домам

Любовь Саарму — председатель товарищества “Ангерья 7”. В разное время Зубкова, Холланд, Баришевски, Шоллер и Нечипоренко безуспешно помогали инициативной группе в её доме. Теперь же они персоны нон-грата. На основании бесед с более чем десятком людей, можно выяснить, что именно их объединяет: интерес к, как правило, проблемным домам, которые нуждаются в ремонте или реновации.

"Зубкова всех наших пожилых дам обцеловала, обнимала и всем говорила, как она их любит. "Нам только надо помочь, надо эту выгнать и сделать реновацию фасада", — рассказала председатель квартирного товарищества "Ангерья 7" Любовь Саарму.

Эту — это, имеется в виду, саму Любовь. Похожие истории рассказывали и другие люди. Елена не отрицает, что появлялась и принимала участие в общих собраниях других товариществ. Спрашивается, откуда такой интерес?

"Ну у меня нету никаких интересов. Там ну… Просто это моё, я это люблю. Я люблю делать ремонты, я люблю вот это. Это моё", — сказала Елена Зубкова.

Впрочем, не все верят в добрые намерения: "Если люди с такой настойчивостью, таким азартом, такой наглостью дерутся за эту работу, значит, я больше чем уверена, с этого огромного кредита что-то имеют", — считает председатель квартирного товарищества "Ангерья 7" Любовь Саарму.

Судебные издержки и оплата юриста

По словам Елены Зубковой, инициативная группа дома на Туулемаа, 10, обратилась к ней, а сама женщина уже вышла на юриста, который им помогает. Этот юрист — Эве Блуман. Она же помогала Елене бороться с инициативной группой на Вильде, 87. Теперь она бомбардирует жалобами суд по делу о том, кто в доме хозяин на Туулемаа, 10.

Затянувшаяся судебная тяжба вряд ли принесёт в дом мир и порядок. Судебные издержки товарищества уже превысили 11 000 евро. Более того, после окончания процесса, Блуман может выставить свой счёт — так же товариществу.

Елена вполне может хотеть добра, только в тех домах, где она до этого появлялась, добрым словом её мало кто поминает. Но это, конечно, субъективное восприятие. Самое главное, что в этой истории добрые самаритяне ничем не рискуют.

Пока в доме продолжается гражданская война, счёт за услуги юристов будет расти а ремонт разрушающегося дома так и не будет сделан. А значит завершиться этот конфликт может пустым кошельком и руинами родного дома.