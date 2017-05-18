Дополнительный бюджет Таллинна отправлен на второе чтение

В четверг, 18 мая, столичное городское собрание обсудило в первом чтении дополнительный бюджет Таллинна на текущий год. Большинством голосов было решено отправить документ на второе чтение.

Против проекта бюджета выступили 10 депутатов из числа оппозиции. Среди них был и бывший центрист, конфликтующий теперь с городской властью Меэлис Пай.

С принятием дополнительного бюджета доходы города увеличатся на 17,3 миллиона евро, а расходы - примерно на 14 миллионов. Общий объем бюджета вырастет до 676 млн евро. Документ предусматривает выделение дополнительных средств в том числе на образование, общественный транспорт, ремонт и содержание дорог.

Городская оппозиция уже успела раскритиковать проект дополнительного бюджета за очередное вливание в Таллиннское телевидение - бюджет муниципального канала вырастет на 14 тысяч евро, а еще 100 000 евро ему хотят выделить на приобретение оборудования.