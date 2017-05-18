За трудоустройство подростков работодателям будут компенсировать 30% от зарплаты работника

Министерство социальных дел направило на согласование законопроект, который предоставит работодателям возможность ходатайствовать о пособии для найма несовершеннолетних работников.

Работодатель может ходатайствовать о пособии для найма молодых людей в возрасте 13–16 лет, размер которого составляет 30% от брутто-зарплаты нанятого работника, передает пресс-служба Министерства социальных дел.

Пособие выплачивается задним числом в течение 12 месяцев. О пособии может ходатайствовать юридическое лицо, физическое лицо или же учреждение местного самоуправления.

По данным Налогово-таможенного департамента в 2015 году работало в общей сложности лишь 6% молодежи в возрасте 12–14 лет и четверть молодежи в возрасте 15–17 лет.

В 2016 году опыта работы не было практически у 60% молодежи в возрасте 15–24 лет.

Министерство надеется, что при помощи пособия в 2018 году предприятия смогут взять на работу дополнительно 3500 молодых людей в возрасте 13–16 лет.

К 2020 году опыт работы мог бы быть как минимум у каждого десятого 13-16-летнего.