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Таллиннская оппозиция: центристы используют городские деньги для своей предвыборной кампании ({{commentsTotal}})

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас.
Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония
Эстония

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился в четверг в столице с пожилыми людьми и пообещал им значительное увеличение пособия ко дню рождения. Таллиннская оппозиция критикует Ааса за ведение своей предвыборной кампании за счет городского кошелька.

Кандидат в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Аас на встрече с пожилыми людьми рассказал, что согласно программе развития Таллинна, горожан ожидает приведение города в порядок и превращение его в более дружелюбный к пешеходам город, а также повышение пособия пенсионерам ко дню рождения до 100 евро, сообщили радионовости ERR.

Также Аас пообещал, что Центристская партия попытается на осенних муниципальных выборах получить абсолютное большинство.

Отвечая на вопрос о том, подтверждает ли такая расстановка акцентов разговоры критиков о том, что за деньги города проводится рекламная кампания центристов, поскольку программа является подготовкой как раз к выборам, исполняющий обязанности мэра сказал, что эта программа доступна для всех, и ее могут использовать и конкурирующие политические партии.

"В этой программе записаны те положения, исполнения которых действительно хотят жители Таллинна, и я думаю, что это хорошая шпаргалка для всех для подготовки к выборам, а не только для нас. Поскольку это составленная на государственные деньги программа, то она, конечно же, открыта для всех и ею могут пользоваться абсолютно все", - сказал Аас.

Баллотирующийся в Мустамяэ председатель Партии реформ Ханно Певкур отметил, что избирательная кампания действительно вовсю ведется.

"Это уже на протяжении длительного времени использует Центристская партия. На Лаагна теэ уже висят большие плакаты о том, что было сделано. Так что это ни для кого не новость", - сказал Певкур.

Кандидат в мэры Таллинна от Социал-демократической партии Яак Юске также признал, что речь идет о многолетней практике.

"Конечно, за пять месяцев до местных выборов все партии занимаются предвыборными кампаниями, в этом нельзя никого упрекнуть. Однако упрекнуть можно в том, что ресурсы власти используются правящей политической партией для проведения своей избирательной кампании, это Центристская партия делала и раньше, делает она это и сегодня совершенно открыто. Таким образом, наследие Сависаара живет и процветает". - считает Юске.

По словам Юске, другие партии поставлены в трудное положение, поскольку использование городских денег Центристской партией обеспечит ей значительное преимущество по сравнению с конкурентами. Программа соцдемов направлена на обновление и молодежь.

"Конечно, то, что теперь и 16-летние смогут впервые голосовать на местных выборах, на общий результат незначительно повлияет. Если говорить об основных предвыборных темах, то центристы попытаются продать свой опыт, но в то же время оппозиция ясно говорит, что, хотя в Центристской партии теперь новый первый номер, по сути продолжается стиль Сависаара и по-прежнему работает его команда. Застойную городскую власть надо сменить, городское управление нуждается в проветривани", - добавил Юске.

Ханно Певкур тоже поддерживает смену власти в столице.

"Это желание не только Партии реформ, но и социал-демократов и других партий. Посмотрим, дадут ли таллиннцы такой мандат или нет", - сказал Певкур.

Редактор: Надежда Берсенёва

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