Актуальная камера 18.05.2017 (18:00)

В прошлом году средний доход получателей зарплаты в Эстонии продолжал расти, хотя число получателей дохода уменьшилось впервые в послекризисные годы.
Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа
Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.
В четверг, 18 мая, столичное городское собрание обсудило в первом чтении дополнительный бюджет Таллинна на текущий год. Большинством голосов было решено отправить документ на второе чтение.
Особый взгляд
Ханно Певкур о местных выборах, политических разборках вокруг 9 мая, громких скандалах и не только.