Лидеры правительственных партий обсуждали возможность изменения "налоговой реформы"

Депутаты Рийгикогу отсыпаются после ночного заседания, а лидеры коалиционных партий собрались в Доме Стенбока, чтобы обсудить неожиданные предложения Союза Отечества и Республики. Накануне руководство партии заявило, что намерено внести поправки в первоначальные планы коалиции по изменению налоговой системы. Социал-демократы и центристы подтвердили, что готовы к диалогу, если найдутся источники для покрытия непредвиденных расходов, передает "Актуальная камера".

Депутатам Рийгикогу всю ночь было не до сна. Заседание продолжалось 17 часов. За это время народные избранники успели рассмотреть 24 законопроекта. Среди них соглашение о ратификации проекта Rail Baltica и скандальные поправки по изменению налоговой системы. Накануне днем стало известно, что один из коалиционных партнеров - Союз Отечества и Республики - намерен заняться доработкой "налоговой реформы".

Именно по этой причине лидеры трех коалиционных партий собрались сегодня в Доме Стенбока, чтобы обсудить возможные перемены. Все планы отечественников - в портфеле новоизбранного председателя Хелира-Валдора Сеэдера.

Намерены ли в партии изменить законопроекты или вовсе от них отказаться?

"К окончательному решению мы придем уже по итогам переговоров. Сегодня же мне хотелось бы услышать, к какому сценарию готовы наши коалиционные партнеры. Так что вопрос пока открытый. Следует взвесить и то, насколько эффективны запланированные инвестиции. Быть может, некоторые из них стоит отложить или вовсе отменить", - сказал председатель Союза Отечества и Республики Хелир-Валдор Сеэдер.

В перечне предложений Сеэдера фигурирует и план по восстановлению возможности подачи совместной налоговой декларации, которой ранее пользовались супруги. Ее упразднили с приходом новой коалиции к власти.

"Для нас такая инициатива означает поиск новых источников доходов и сокращение расходов. Но мы обсудим это предложение", - пояснил премьер-министр, председатель Центристской партии Юри Ратас.

"Любые изменения требуют финансовых вливаний. Конечно, куда проще было бы вести переговоры месяц назад, когда правительство еще не утвердило бюджетную стратегию на ближайшие годы. Но политический график работает иначе", - прокомментировал министр труда и здравоохранения, председатель СДПЭ Евгений Осиновский.