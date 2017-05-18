В Рийгикогу обсуждали вопрос повышения престижа профобразования

Вопрос государственной важности - сегодня в парламенте обсудили перспективы профессионального образования. Стоит ли перетягивать молодежь из вузов в ПТУ? Тему обсуждали политики и эксперты, подробности – в репортаже "Актуальной камеры".

Нередко можно услышать, что в училища поступают лентяи, двоечники или те, кто не хочет учиться дальше и получать высшее, достойное, как многие считают, образование. На деле же выходит, что выпускники училищ являются высокооплачиваемыми специалистами.

О том, как сломать неверные стереотипы об училищах и профтехах, сегодня обсуждали на самом высоком уровне - в парламенте.

"В Эстонии профессиональное образование на хорошем уровне. Благодаря европейским дотациям были организованы учебные места, что и повысило его качество. К сожалению, многие ученики, учителя и родители считают, что получать образование в училище не является престижным, и туда идут те, кто не справляется в другом учебном заведении", - пояснил председатель Союза работников образования Реэмо Волтри.

Союз ученических представительств также считает, что качество профессионального образования ничуть не уступает высшему.

"Основная проблема в том, что изначально училища не работали хорошо, из-за чего их, так скажем, раскритиковали, потому что они не предлагали хорошего образования. Но сегодня уровень профессионального образования сильно поднялся, и я бы сказал, что инфраструктурные возможности в училищах лучшие", - рассказал заместитель председателя Союза ученических представительств Эстонии Маргус Эхасоо.

Председатель Союза работников сферы образования Реэмо Волтри считает, что для того, чтобы сломать неверный стереотип и сделать профессиональное образование более востребованным, нужно начинать с учителей школ и родителей.

"Учителя основных школ могли бы чаще ходить по училищам и изучать тамошние учебные условия и программы. Также и родителям надо бы с этим ознакомиться. И, возможно, для пропаганды профессионального образования государство должно проводить специальные проекты, чтобы мнение родителей поменялось и они не говорили: "Конечно мой ребёнок не пойдёт учиться в профтех", - считает Реэмо Волтри.

Сейчас в Эстонии профобразование предлагает 38 учебных заведений. Но только треть выпускников основной школы выбирает профобразование.