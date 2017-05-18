В пятницу воздух прогреется до +23

Марина Скульская рассказала об экотенденциях в моде: платья из цедры апельсина и выращенная из грибов кожа

Историк моды Марина Скульская в эфире ETV+ рассказала, что сегодня существует примерно 80 000 способов обработки ткани химикатами – все они наносят серьезный урон окружающей среде. Чтобы решить касающуюся всех проблему, разрабатываются различные новые технологии, например, ткани платьев для красной дорожки производят из цедры апельсина, а кожу выращивают из грибов.