В пятницу воздух прогреется до +23 ({{commentsTotal}})
Над западом России усиливается антициклон и его гребень распространяется на Прибалтику, передает "Актуальная камера".
Ночью облачно с прояснениями, без осадков. На побережье местами образуется туман. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 7...12°C.
Днем небольшая или переменная облачность, без осадков. Утром на побережье местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха 18...23, на побережье местами 15°C. И внимание-внимание! В лесах Эстонии высокая пожароопасность!